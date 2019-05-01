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16:19 | 3.05.2019

Фото: троицк-спорт.рф

«Спартак» обыграл уральских футболистов в молодежном первенстве

«Спартак» победил «Урал» в 27-ом туре первенства молодежной премьер-лиги со счётом 5:1.

Встреча прошла сегодня, 3 мая, в Екатеринбурге. По два гола забили футболисты «Спартака» Данил Прошляков на 14-й и 41-й минутах и Максим Данилин на 27-й и 78-й минутах игры, помимо этого отличился Илья Мазуров, который реализовал пенальти на 50-й минуте.
В «Урале» отличился Александр Волчков – он забил гол на 28-й минуте.

Сейчас «Урал» занимает 13 строчку в турнирной таблице с 19 очками. Футболисты «Спартака» закрепились на 2 месте, набрав 54 очка.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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