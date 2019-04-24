Свердловчанку посадят на 13 лет за сбыт наркотиков

12:30 | 3.05.2019

Фото: mir24.tv

Жительнице Североуральска назначили 13 лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ, об этом сообщает ОМВД России по г. Североуральску.



Как рассказали в ОМВД, в октябре 2017 года свердловчанка продала 0,14 гр. наркотиков за 2000 рублей. Приобрела вещество другая жительница Североуральска, которую попросил об этом знакомый.



Кроме того, злоумышленница также продала наркотик своему несовершенно летнему сыну.



Подсудимую признали виновной по части 1 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Свердловчанке предстоит провести 13 лет в исправительной колонии общего режима.