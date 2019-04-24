Центр Екатеринбурга перекрыли из-за забегов

12:19 | 2.05.2019

Фото: «Вечерние Ведомости»

Сегодня в Екатеринбурге до 14:30 перекрывали движение по проспекту Ленина из-за эстафеты «Весна Победы» и стартов «Майской грозы». Часть дорог были открыты уже в 13:00.



«Мы боялись, что из-за плохой погоды всё отменится, но забег состоялся. Сейчас очень комфортная погода для бега - прохладно, но солнышко греет. Видела, как некоторые мамочки бегут с маленькими детьми на руках. Я рада, что подобные мероприятия ещё есть у нас в городе»,- отметила участница забега Наталья.



Отметим, в этом году для удобства граждан организаторы забегов решили объединить несколько мероприятий в одно, однако автолюбители всё равно вынуждены искать объезд по другим улицам.