Екатеринбург занял четвёртое место в рейтинге городов для отдыха в майские праздники

10:45 | 2.05.2019

Фото: obltv.ru

Екатеринбург занял четвёртое место среди городов с самыми интересными событиями и фестивалями для туристов. Больше всего мероприятий выпадают на майские праздники с 1 до 5 мая 2019 года.



Рейтинг предоставило агенство «ТурСтат». Лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Четвёртая строка осталась за уральской столицей, а следующие места - за Владивостоком, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Самарой, Сергиевым Посадом и Ярославлем.



Отметим, 4 мая в Екатеринбурге, помимо прочего, состоится первый казачий фестиваль «Рубежи веков» в сквере между киноконцертным театром «Космос» и Дворцом игровых видов спорта.