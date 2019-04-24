В Екатеринбурге ночью сгорели три заброшенных здания

09:12 | 2.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Дагестанская в садовом товариществе сгорели три неэксплуатируемых здания. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 31 человек личного состава и шесть единиц техники.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливают пожарные дознаватели.