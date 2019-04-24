В Екатеринбурге на остановке подрались водители маршруток и троллейбуса

19:21 | 1.05.2019

Фото: Е1

На остановке на улице Шварца сегодня, 1 мая, произошла драка между водителями двух маршруток и троллейбуса.



По словам одного из очевидцев, драка произошла между водителями маршруток №012, №37 и троллейбуса №6 из-за того что они не смогли поделить полосу. Водитель маршрутки №012 долго стоял на остановке и набирал пассажиров, в этот момент водители маршрутки №037 и троллейбуса №6 открыли двери и начали драку. Водителя маршрутки №012 повалили на землю и стали бить кулаками.



После драки мужчины разбежались и быстро уехали, по мнению очевидца, даже если бы позвонили в полицию, она не успела бы приехать.