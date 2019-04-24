Детский танцевальный степ-коллектив из ДК «Химмаш» признали лучшим в России

16:43 | 1.05.2019

Фото: Е1

Уральский степ-коллектив «Рики Тики Тави» одержал победу в конкурсе «Будущее России». Занятия этого коллектива проходят на базе ДК «Химмаш», который собирались снести.



Как рассказала хореограф проекта Ирина Рудакова, танцевальный проект существует уже более 25 лет. В нем на данный момент занимаются около ста детей в возрасте от 3 до 18 лет.



ДК «Химмаш» по прежнему не ремонтируют, хотя здание постепенно приходит в негодность. Будут ли его сносить - до сих пор не известно.



Добавим, что хореографа Ирину Рудакову на конкурсе признали лучшим хореографом России.