В Нижнем Тагиле в ДТП погиб водитель автомобиля

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ГИБДД проводит проверку по факту гибели водителя в дорожно-транспортном происшествии, об этом сообщили в отделении пропаганды МУ МВД России «Нижетагильское».Водитель Toyota Corolla ехал по Северному шоссе в сторону Восточного шоссе. ДТП произошло из-за того что водитель не справился с управлением и въехал в удерживающее ограждение. От полученных травм он скончался на месте. Пассажиров в автомобиле не было.Как уточнили в ГИБДД, погибшим оказался мужчина, стаж вождения которого составлял 10 лет. Ранее его привлекали к административной ответственности за незначительные нарушения ПДД.Также в ГИБДД в связи со случившимся напомнили, что водители транспортных средств обязаны соблюдать скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности и при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства.