В Свердловской области клещи покусали более тысячи человек

17:27 | 30.04.2019

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В Свердловской области 1 057 человек пострадали от укусов клещей, в том числе 258 детей до 17 лет.



Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципальных образованиях. Так, в Екатеринбурге, по данным на 30 апреля, пострадали 339 человек, в Нижнем Тагиле – 40 человек, в Каменске-Уральском – 60 человек.



«На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализирован один человек. Заболевших с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» не зарегистрировано», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.