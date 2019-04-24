В Екатеринбурге пройдёт 16 спортивных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы

20:35 | 29.04.2019

Фото: startdnipro.com

В уральской столице проведут 16 массовых спортивных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, их перечень утвердил сегодня мэр города Александр Высокинский.



В рамках празднования Дня Победы первые спортивные мероприятия пройдут уже 2 мая: легкоатлетический пробег «Майская гроза» и эстафета «Весна Победы». В этот день в городе перекроют несколько дорог. 8 мая в Екатеринбурге пройдёт легкоатлетическая эстафета Ленинского района, а 9 мая состоятся эстафеты в Кировском, Орджоникидзевском районах, а также на Химмаше и в районе Елизавет.



11 мая в городе состоятся открытые традиционные состязания по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Победы», а чемпионат и первенство Екатеринбурга по этому виду спорта пройдут 25 мая в акватории Городского пруда, также 26 мая в акватории Верх-Исетского пруда пройдёт открытое первенство.



Традиционная Майская прогулка в столице Урала пройдёт 19 мая. 25 мая уральцы смогут принять участие в Майской велопрогулке и Легкоатлетическом забеге Ural Legal Run 2019. Фестиваль экстремальных видов спорта «Майский экстрим» пройдёт в Екатеринбурге 26 мая в Историческом сквере.



Последнее спортивное событие, приуроченное к Дню Победы состоится 1 июня в ЦПКиО, это будет легкоатлетический забег «Зеленый марафон».