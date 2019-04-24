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18:26 | 29.04.2019
Фото: Е1
На болельщиков ФК «Урал» под Уфой напала толпа футбольных фанатов
На трассе под Уфой толпа футбольных фанатов напала на автобус с болельщиками «Урала». Как сообщили в МВД республики Башкортостан, это произошло из-за конфликта между несколькими пассажирами автобуса и несколькими неизвестными.
Автобус с болельщиками до выезда из Уфы сопровождала машина ГИБДД. Нападение случилось после того как полицейские уехали. Автобус догнали несколько машин и заблокировали ему проезд, далее несколько мужчин вылезли из автомобилей и начали ударять по кузову автобуса, стали угрожать, а также разбили одно стекло.
Как рассказали в МВД, никто из участников потасовки не обращался за медицинской помощью, хотя на место выезжали врачи. Также отмечается, что после инцидента никто из его участников не был задержан. Пока что полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Напомним, вчера, 28 апреля, состоялся матч «Уфа»-«Урал», который завершился со счетом 4:1.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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