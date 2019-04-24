Новости дня
14:08 | 29.04.2019
фото: myaltai.com
Прокуратура проверит информацию о платной операции для онкобольного в Екатеринбурге
По предварительным данным, пожилому мужчине, страдающему от онкологического заболевания, рекомендовали установить эндопротез. Семья пенсионера потратила 50 тысяч рублей. Также деньги были перечислены от ТФОМС, хотя операцию должны были провести бесплатно.
Кроме того, по словам родственников, при повторном обращении в больницу во время медицинских манипуляций эндопротез не был обнаружен.
«Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства при оказании медицинской помощи пациенту городской больницы. Будет установлено, проводилась ли операция по установке эндопротеза пациенту, должны ли были ее проводить бесплатно, из каких источников финансировалось ее проведение», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:26 | 29.04.2019
1 мая в Перми изменится движение транспорта
14:23 | 29.04.2019
Из-за снега в Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы
14:08 | 29.04.2019
Прокуратура проверит информацию о платной операции для онкобольного в Екатеринбурге
13:56 | 29.04.2019
Из центра Екатеринбурга вывезли киоск с шаурмой, который не могли победить полтора года
12:59 | 29.04.2019
Дежурные ЗАГСы Перми будут работать в майские праздники
12:55 | 29.04.2019
С 1 мая ограничат движение по улице Красных Командиров
12:36 | 29.04.2019
В Екатеринбурге уборочную технику переоборудовали для расчистки снега
12:28 | 29.04.2019
Финал Российской студвесны в Перми оценят обладатели «Грэмми», «Золотой маски» и «ТЭФИ»
12:28 | 29.04.2019
На центральной площади Кургана пройдет первомайская демонстрация
12:06 | 29.04.2019
Ближайшие дни в Перми будут холодными
12:00 | 29.04.2019
На ЕКАД в аварии с участием фуры погибла женщина
11:44 | 29.04.2019
На Серовском тракте восстановлено движение транспорта
11:26 | 29.04.2019
В столице Урала выпало 90% месячной нормы осадков
10:58 | 29.04.2019
Куйвашев поручил оперативно расчистить трассы от снега
10:44 | 29.04.2019
На Белореченской снесли незаконный киоск
10:25 | 29.04.2019
В Екатеринбурге из-за снегопада перенесли субботник
09:58 | 29.04.2019
20 тысяч человек прошли пасхальным крестным ходом в Екатеринбурге
09:24 | 29.04.2019
Екатеринбуржец осужден за фиктивную регистрацию 400 мигрантов
00:45 | 29.04.2019
В Свердловской области Первомай ожидается малоснежным, но ветреным
21:53 | 28.04.2019
В Екатеринбурге освятили место будущего Собора святой Екатерины
20:45 | 28.04.2019
Рано «переобулись»: в Свердловской области автомобиль вылетел на встречку и врезался в «Ладу»
16:02 | 28.04.2019
ФК «Урал» с большим счётом на выезде проиграл «Уфе»
15:33 | 28.04.2019
Четверых жителей Артёмовского задержали в Реже с наркотиками
14:38 | 28.04.2019
В Среднеуральске за наркотики задержали несовершеннолетнего
12:17 | 28.04.2019
Ушла и не вернулась: в Екатеринбурге разыскивают женщину
12:06 | 28.04.2019
Рядом был её парень: в Талице девушка упала с крыши заброшенного завода
10:38 | 28.04.2019
Страшный пожар произошёл в заброшенном здании в Свердловской области
10:26 | 28.04.2019
В Екатеринбурге нашли сбежавшего из дома мальчика
10:12 | 28.04.2019
Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского МЕФОДИЯ
03:15 | 28.04.2019
Пермякам станет удобнее пользоваться проездными