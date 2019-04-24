Прокуратура проверит информацию о платной операции для онкобольного в Екатеринбурге

14:08 | 29.04.2019

фото: myaltai.com

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию СМИ о нарушениях при оказании медицинской помощи в Городской клинической больнице № 14.



По предварительным данным, пожилому мужчине, страдающему от онкологического заболевания, рекомендовали установить эндопротез. Семья пенсионера потратила 50 тысяч рублей. Также деньги были перечислены от ТФОМС, хотя операцию должны были провести бесплатно.



Кроме того, по словам родственников, при повторном обращении в больницу во время медицинских манипуляций эндопротез не был обнаружен.



«Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства при оказании медицинской помощи пациенту городской больницы. Будет установлено, проводилась ли операция по установке эндопротеза пациенту, должны ли были ее проводить бесплатно, из каких источников финансировалось ее проведение», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.