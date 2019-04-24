В Екатеринбурге освятили место будущего Собора святой Екатерины

21:53 | 28.04.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся крестный ход, в рамках которого на Октябрьской площади освятили место строительства будущего Собора святой Екатерины. Процедуру освещения возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Тяжёлые погодные условия не помешали верующим дойти до места будущего строительства собора святой Екатерины, и Великая Пасхальная вечерня завершилась удачно. В богослужении и крёстном ходе приняли участие все архиереи Екатеринбургской митрополии и более 20 тысяч человек.



Напомним, ради крестного хода сегодня в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц.