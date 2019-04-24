ФК «Урал» с большим счётом на выезде проиграл «Уфе»

16:02 | 28.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 28 апреля, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в 26-ом туре РФПЛ проиграл «Уфе». Встреча закончилась со счётом 4:1.



Уже на 16-ой минуте первый гол матча смог забить уральский полузащитник Эрик Бикфалви, однако всего через шесть минут уфимцы успели сравнять счёт. Во втором тайме хозяева забили ещё три мяча в гостевые ворота и обеспечили себе уверенное лидерство. Авторами голов в составе «Уфы» стали Андрес Вомбергар, Ондржей Ванек, Сильвестр Игбоун (два мяча).



Напомним, следующий матч «Урал» проведёт 4 мая на домашней арене в Екатеринбурге с командой «Спартак» в 16:00.