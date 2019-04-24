Страшный пожар произошёл в заброшенном здании в Свердловской области

10:38 | 28.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Свердловской области в посёлке Большой Исток загорелось заброшенное здание. Пожар распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



На месте происшествия были задействованы 10 единиц техники и 45 человек личного состава. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 22:14, локализовать огонь у спасателей удалось лишь в 23:35.



Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших нет, однако пожар задел и соседний дом - там огонь повредил кровлю, надворные постройки и собачью будку.