В Сысерти в бесхозном строении сгорела элитная иномарка

15:01 | 27.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера вечером в Сысерти на улице Челюскинцев в бесхозном строении загорелись моторный отсек у автомобиля BMW E-60 и строительные материалы, которые находились в помещении. Пожар удалось потушить в течение семи минут.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники. Благодаря слаженной работе спасателей дальнейшее распространение пожара удалось избежать.



В результате возгорания автомобиль получил серьёзные повреждения. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.