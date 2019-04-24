Свердловские волейболистки из «Уралочки» уступили победу казанскому «Динамо» 3:1

Накануне, 26 апреля, екатеринбургская волейбольная команда «Уралочка» на выезде в Казани уступила победу местному «Динамо» 3:1. Счёт в «бронзовой серии» сравнялся - 1:1.В стартовом сете команды играли на равных и старались не уступать друг другу, однако волейболистки «Динамо» всё же смогли обойти соперников и оставить первый игровой отрезок за собой. Второй сет «Уралочка» довела до убедительной победы. В третьем и финальном игровых отрезках казанские спортсменки вновь оказались сильнее.Напомним, серия игр продлится до трёх побед. Сейчас команды отправятся в Нижний Тагил и уже 30 апреля проведут следующий матч. В третий раз соперники встретятся 1 мая.