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20:40 | 26.04.2019

Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году

Сотрудники дорожных служб приступили к разработке проекта по расширению трассы Екатеринбург-Тюмень до четырех полос. Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, работы по расширению планируется завершить к 2024 году.

Государственный контракт по разработке проекта был подписан 24 апреля 2019 года, подрядчик уже приступил к выполнению работ. В проект реконструкции трассы будут включены пути обхода Богдановича, достройка обхода Белоярского и непосредственно расширение трассы до четырёх полос. Предполагается, что сами работы по расширению трассы начнутся в 2022 году.

Отмечается, что транспортные потоки на четырехполосной дороге будут разделены барьерным ограждением. На проведение работ федеральные власти направят более 198 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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