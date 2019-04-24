Трассу Екатеринбург-Тюмень расширят до четырёх полос к 2024 году

20:40 | 26.04.2019

Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Сотрудники дорожных служб приступили к разработке проекта по расширению трассы Екатеринбург-Тюмень до четырех полос. Как рассказали в пресс-службе Уралуправтодора, работы по расширению планируется завершить к 2024 году.



Государственный контракт по разработке проекта был подписан 24 апреля 2019 года, подрядчик уже приступил к выполнению работ. В проект реконструкции трассы будут включены пути обхода Богдановича, достройка обхода Белоярского и непосредственно расширение трассы до четырёх полос. Предполагается, что сами работы по расширению трассы начнутся в 2022 году.



Отмечается, что транспортные потоки на четырехполосной дороге будут разделены барьерным ограждением. На проведение работ федеральные власти направят более 198 млн рублей.