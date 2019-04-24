В Свердловской области разыскивают дедушку, страдающего потерей памяти

18:16 | 26.04.2019

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области в посёлке Монетный разыскивают 67-летнего Шмакова Валерия Николаевича. Дедушка страдает потерей памяти. В минувшую среду, 24 апреля, он ушел из коллективного сада "Лестех" и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серые.



В день исчезновения Валерия Николаевич был одет в рубашку в красно-белую клетку, темно-синюю спортивную кофту с белой эмблемой на левой стороне, черные брюки с начесом, серые шерстяные носки, галоши и коричневую шапка с козырьком.



Если вам известна информация о возможном местонахождении Шмакова Валерия Николаевича - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-909-012-0688 (Степан).