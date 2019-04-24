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12:38 | 26.04.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В преддверии 9 Мая в Музее военной техники УГМК наградили победителей детского патриотического конкурса
Свои рисунки и поделки на тему Победы в Великой Отечественной войны в музей отправили школьники и воспитанники детских садов. Из работ участников конкурса на первом этаже музея создали выставку детского творчества.
На картинах юные художники изобразили солдат и ветеранов, советские танки, штурмующие вражеские укрепления, знамя Победы, развевающееся над Рейхстагом.
Также из подручных материалов дети изготовили поделки: уменьшенные реконструкции сражений, вязаные танки и даже медные мемориалы.
«Ребята самостоятельно сделали модели памятников, военной техники, каких-то зданий. Очень ценно, когда дети сами творят, фантазируют, используют навыки, полученные в кружках и на уроках труда. Хорошо, что они хранят память о своих предках, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и завоевали для нас победу 74 года назад», – рассказывает директор музея Александр Емельянов.
Сегодня победителей и участников творческого состязания наградили грамотами и призами. Подобный конкурс Музей военной техники УГМК в преддверии 9 Мая проводит ежегодно. Важнейшим направлением работы выставочного комплекса, где собрано более 500 единиц уникальной техники военных времен, является просветительская деятельность и дополнительное образование. На базе музея сейчас работают кружки стендового моделизма, истории вооружения, отечественной военной истории и краеведения. В них занимается более 60 школьников. Дети и подростки познают основы технического конструирования и на примерах реальных танков и других экспонатов выставочного комплекса изучают историю страны.
© «Вечерние Ведомости»
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