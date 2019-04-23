В Екатеринбурге лжезастройщика осудили на шесть лет колонии

14:56 | 25.04.2019

фото: news.kmvcity.ru

В Екатеринбурге к шести годам в колонии общего режима приговорен директор ООО «Регион - Капитал «Мост» Дмитрий Жижин. Под видом строительства дома он похитил почти 9 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в феврале 2012 года предприниматель купил земельный участок с разрешенным использованием «садоводоство» в садовом товариществе «Машиностроитель – 2» на улице Соболева в Екатеринбурге. Затем он дал рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме.



Лжезастройщик составлял договоры с гражданами и брал с них деньги. Строительные работы были начаты, но не завершены. Мошенник похитил более 8,9 млн рублей. Пострадали пять человек.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.