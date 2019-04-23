В Екатеринбурге начали раздавать Георгиевские ленты

В Екатеринбурге стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая ленты будут раздавать в центре города. Волонтеров можно встретить на Площади 1905 года, на улице Вайнера, в Историческом сквере, на Набережной рабочей молодежи, в Харитоновском парке, на Октябрьской площади и на площади Труда.«Цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить», – отметила и.о. руководителя Свердловского регионального отделения «Волонтеры Победы» Анастасия Семеновых.Напомним, что Георгиевские ленты рекомендуется носить на груди.