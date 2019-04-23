В Екатеринбурге перекроют участок улицы Технической

13:45 | 25.04.2019

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Завтра, 26 апреля, в Екатеринбурге закроют движение по улице Технической, на участке от улицы Кишиневской до улицы Расточной. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна.



Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в марте на данном участке прокладывали ливневую канализацию. Теперь подрядчики должны благоустроить территорию, в том числе, уложить новое асфальтовое покрытие.



Работы будут вестись три дня, до конца воскресенья, 28 апреля.