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10:22 | 25.04.2019

фото: fb.ru

В Екатеринбурге на 15 лет осудили налетчика, на счету которого серия краж и разбоев

В Екатеринбурге к 15 годам в колонии особого режима приговорен Антон Матыгулин. Он признан виновным в кражах и разбойных нападениях в составе организованной группы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года преступники, сломав входные двери трех салонов сотовой связи, похитили телефоны и ноутбуки на общую сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники совершили шесть разбойных нападений на салоны сотовой связи и магазины «Продукты», ущерб превысил 2 млн рублей. Согласно отведенной ему роли, Матыгулин, угрожая продавцам травматическим пистолетом, требовал передачи денежных средств из кассы. Так, в январе 2018 года при налете на магазин на улице Кварцевой пострадала женщина-продавец: пуля попала ей в живот.

Отметим, что Матыгулин ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Что касается других пяти участников организованной группы, в том числе организатора, их уголовные дела находятся на рассмотрении в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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