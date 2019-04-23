В Екатеринбурге на 15 лет осудили налетчика, на счету которого серия краж и разбоев

10:22 | 25.04.2019

фото: fb.ru

В Екатеринбурге к 15 годам в колонии особого режима приговорен Антон Матыгулин. Он признан виновным в кражах и разбойных нападениях в составе организованной группы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года преступники, сломав входные двери трех салонов сотовой связи, похитили телефоны и ноутбуки на общую сумму более 2 млн рублей.



Кроме того, злоумышленники совершили шесть разбойных нападений на салоны сотовой связи и магазины «Продукты», ущерб превысил 2 млн рублей. Согласно отведенной ему роли, Матыгулин, угрожая продавцам травматическим пистолетом, требовал передачи денежных средств из кассы. Так, в январе 2018 года при налете на магазин на улице Кварцевой пострадала женщина-продавец: пуля попала ей в живот.



Отметим, что Матыгулин ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Что касается других пяти участников организованной группы, в том числе организатора, их уголовные дела находятся на рассмотрении в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.