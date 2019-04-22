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20:43 | 24.04.2019

Фото: Областная газета

В Екатеринбурге пенсионерка из аварийного дома на ВИЗе добилась увеличения компенсации от застройщика, но всё равно не довольна

В Екатеринбурге пенсионерке Гульфии Сабирзяновой удалось отсудить у застройщика "ЛСР. Недвижимость - Урал" увеличения компенсации за переезд из аварийного жилья. На месте барака, где сейчас Гульфия проживает совсем одна, компания собирается построить новую очередь жилого комплекса, но женщину такой расклад не устраивает. В итоге Свердловский областной суд постановил увеличить выплату с 2,1 миллиона рублей до 2,6 миллиона рублей.

Пенсионерка живёт в двушке на Начдива Васильева,14. Окна её дома узнать не сложно - они единственные застеклённые. В остальных - чёрные дыры, ведь все соседи Гульфии давно согласились на условия застройщика и покинули аварийный дом. Но пенсионерка уверена: ЛСР пытаются её надуть, и двух миллионов за квартиру ей мало. Женщина настаивает на четырёх.

В декабре 2018 года Верх-Исетский суд разрешил застройщику выселить женщину из аварийного дома. Но она решила не сдаваться и подала апелляцию.
Новым решением суда женщина также не довольна.

"Мы будем снова подавать апелляцию. Я считаю это очень несправедливым. Когда Крицкий (Владимир Крицкий, директор «ЛСР. Недвижимость — Урал». — Прим. ред.) присылал письмо и предлагал мировую, я ему написала конкретно, чего я хочу. Человек опять не услышал. То есть вот миллиардер с таким упоением борется с пенсионеркой", - рассказывает Сабирзянова.

По словам Гульфии, она нашла двухкомнатную квартиру недалеко от её нынешнего дома, но та стоит 7 млн рублей, а значит, компенсации ей не хватит. Пока она продолжает жить в полуразрушенном доме, поскольку денег на съем жилья у нее нет.

В «Группе ЛСР» в свою очередь заявили, что выплатят Сабирзяновой ту сумму, которую установил суд. Однако давать больше не собираются. По словам представителей застройщика, вариантов решения вопроса с расселением женщине было предложено сполна.

"С мая 2017 года жительнице предлагались различные варианты квартир с чистовой отделкой в новостройках «Группы ЛСР»: в жилых кварталах «Меридиан» и «Мичуринский». Кроме того, жительнице были предложены восемь вариантов двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости, расположенных в соседних с ней домах. От всех этих предложений она отказалась", - поясняют в пресс-службе администрации.

Тем временем, Гульфия Самирзянова готовит новую апелляцию.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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