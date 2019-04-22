На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:40 | 24.04.2019

фото: playcast.ru

В Екатеринбурге в преддверии Пасхи испекут самый большой в мире кулич. Для приготовления используют полторы тонны муки высшего сорта, более 300 килограммов сливочного масла, 22 тысячи яиц, более 200 килограммов сахарной помадки и полтонны изюма. В диаметре размер кулича составит 5 метров, весить он будет порядка 3 тонн.



Кусочек пасхального кулича получит каждый желающий. Его разместят у Тетра драмы, где 28 апреля завершится Пасхальный крестный ход.



Для фиксации мирового рекорда в Екатеринбург приедет генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.



Отметим, что на куличе будут выполнен макет части Екатеринбурга с Городским прудом и будущим собором святой Екатерины.