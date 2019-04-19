Жителей Екатеринбурга приглашают на пасхальную ярмарку

13:24 | 23.04.2019

фото: novosti-saratova.ru

В ближайшие выходные – 27-28 апреля – в Екатеринбурге, на площади 1905 года, пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Поскольку она совпадает с празднованием Пасхи, горожанам предложат купить куличи, пасхи, пряники, сладкие сувениры и многое другое.



Также предприятия и фермеры со всего Урала привезут в Екатеринбург свою продукцию: мясо, рыбу, молоко, мед, овощи и фрукты.



Парковку на площади 1905 года закроют в пятницу с 19:00. График работы ярмарки в выходные: с 9:00 до 16:30.