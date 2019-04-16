Этой осенью в Екатеринбург могут приехать мэры со всех городов Мира

23:28 | 17.04.2019

Фото: Znak.com

Уже этой осенью параллельно с международным строительным форумом +100 Forum Russia Екатеринбург может принять мэров всех городов мира на масштабном событии - Всемирном дне городов (World Cities Day).



Как сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации, мероприятие отмечается по инициативе ООН с 2014 года. Ожидается, что в деловой программе World Cities Day примут участие мэры городов со всей планеты. Однако их точное количество пока не известно, как не известно и то, будет счёт на сотни или тысячи.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже провёл рабочую встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василием Козловым. На ней обсуждались организационные вопросы будущего мероприятия, содержание программы World Cities Day, финансирование, проживание участников, работа волонтеров и многое другое. А чем конкретно в Екатеринбурге будут заниматься главы городов, станет известно позже.