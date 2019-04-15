Теперь официально: по требованию прокуратуры начальника ОЭБиПК Екатеринбурга уволили из полиции

16:43 | 17.04.2019

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия уволен начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин, находящийся под следствием. Ранее мы уже писали, что его последней датой службы в органах внутренних дел было 7 апреля. Теперь эта информация получила официальное подтверждение.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено (но еще не доказано судом - Прим.ред.), что Эдуард Воронин получил от некоего физлица (по данным редакции - совладельца ООО «Агропродукт» Николая Фуфаева) охотничье ружье и принадлежности к нему стоимостью свыше 700 тыс. рублей в качестве взятки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).



Кроме того, по результатам анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера установлено, что Эдуард Воронин при предоставлении данных сведений факт пользования им и членами его семьи дорогостоящего недвижимого имущества скрывал, что является правонарушением, влекущим увольнение из органов МВД.



По результатам проверки прокуратура города в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого Эдуард Воронин уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.



Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября 2018 года, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части изъятия оборудования из игорного зала на улице Куйбышева. Оборудование было возвращено владельцам без проведения экспертизы. Соответствующее указание Воронину, по мнению следствия, дал ныне экс-начальник свердловской полиции Владимир Романюк.



В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника ОЭБиПК является Андрей Нестеренко.