Строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни обойдется примерно в 140 млн евро

16:39 | 17.04.2019

Ледовую арену на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге планируют начать строить летом этого года. На возведение уйдет около 140 млн евро и 2-2,5 года.



«Планируем летом выйти на площадку. Срок строительства от двух до 2,5 лет. Стоимость будет известна после подготовки проектно-сметной документации. Может быть, будет стоить 120-140 миллионов евро», - передает слова генерального директора «УГМК-Холдинг» Андрея Козицына ТАСС.



Напомним, будущая ледовая арена запроектирована для 11 видов спорта, в том числе хоккея, фигурного катания, гандбола, мини-футбола, бокса, единоборств. Также арена станет площадкой для концертов максимальной вместимостью 15 тысяч зрителей.



Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области купит акции АО «Ледовая арена» на 300 млн рублей. Сейчас доля региона в «Ледовой арене» составляет 40%, это 654,2 млн рублей, 60% принадлежат компании «УГМК-Холдинг».