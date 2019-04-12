В Екатеринбурге состоялся семинар посвящённый росту подростковой преступности

20:24 | 16.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В уральской столице прошел семинар из-за роста подростковой преступности, на нем присутствовали более 100 ветеранов полиции, а также представители детских реабилитационных центров, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних и чиновники министерства социальной политики Свердловской области, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.



Семинар был разделен на две части: чтение докладов и профилактические занятия в форме деловой игры. Как отметила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних областного главка подполковник полиции Оксана Воробей, 7,7% детских преступлений, были совершены именно детьми-сиротами, поэтому в ходе семинара сиротам было уделено особое внимание. Делегацию МВД возглавил председатель совета ветеранов полиции Владимир Ралдугин. Как рассказал Валерий Горелых, в января этого года ветеранской организацией был запущен новый проект «Профилактический десант», в рамках которого для подростков, состоящих на учете в полиции, проводятся викторины и спортивные состязания.



Стоит отметить, что подростковая агрессия, ставшая причиной правонарушений и преступлений активно обсуждается в регионе последние полгода. Громкие инциденты связаны, в основном, с применением насилия. Как отметил Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, основной причиной преступности среди подростков в России является социальное неблагополучие.