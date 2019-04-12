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17:29 | 16.04.2019

фото: burckina-faso.livejournal.com

Дом статского советника Миллера на Шейнкмана отдадут под центр исламской культуры

Дом статского советника Ф.Л. Миллера, расположенный на Шейнкмана, 18, в Екатеринбурге, отреставрируют и создадут в нем центр исламской культуры. На все необходимые работы и оснащение здания потратят порядка 25 млн рублей. Деньги региональному духовному управлению мусульман Свердловской области дадут спонсоры.

«На сегодняшний день благодаря спонсорской помощи нам удалось собрать часть средств. В ближайшее время мы надеемся найти остальную сумму. Мы открыты для сотрудничества с меценатами и просто неравнодушными жителями области», - сказал управляющий делами РДУМСО Айдар-хазрат Мухаматнуров.

Планируется, что в центре исламской культуры все желающие смогут учить татарский язык, изучать историю и особенности татарской народности. Также в центре будет работать библиотека с книгами на татарском и арабском языках.

Особняк на Шейнкмана является объектом культурного наследия регионального значения. Он построен в первой трети XIX века. Одно время владельцем был статский советник Ф.Л. Миллер. В 20-е годы XX века в здании находился исламский культурный центр «Мусульманский очаг Урала».

© «Вечерние Ведомости»

 


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