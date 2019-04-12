«Спецавтобаза» не собирается оспаривать тариф на вывоз мусора

16:29 | 16.04.2019

фото: web-compromat.com

ЕМУП «Спецавтобаза», являющееся региональным оператором по обращению с ТКО в Восточной зоне Свердловской области (в том числе в Екатеринбурге), не будет добиваться повышения тарифа на вывоз мусора, сообщил директор предприятия Григорий Вихарев.



«Будем работать с тем тарифом, который есть сегодня. Повышать тариф не планируем. Оспаривать решение суда не будем. Сосредоточимся на оптимизации своей работы», - цитирует Вихарева ТАСС.



Ранее «Спецавтобаза» подала иск к Региональной энергетической комиссии, которая утверждала тариф, с требованием увеличить плату с населения, так как посчитала тариф заниженным. Регоператор не согласился с расчетом трат на зарплату сотрудников, оргтехнику, транспортировку ТКО, а также по другим статьям расходов. Свердловский областной суд отказал в пересмотре тарифа.