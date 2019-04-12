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09:25 | 16.04.2019
фото: tula.bezformata.com
В Свердловской области пройдут учения по ликвидации ЧС
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, первый день учений, 16 апреля, будет посвящен штабной работе. Подразделения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработают приведение в готовность и сбор личного состава.
Во второй день состоятся учения по сценарию паводка, в третий день – по сценарию природного пожара. Так, 17 апреля практические мероприятия пройдут на Белоярском водохранилище, 18 апреля - под Первоуральском.
© «Вечерние Ведомости»
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