В Свердловской области пройдут учения по ликвидации ЧС

09:25 | 16.04.2019

фото: tula.bezformata.com

Свердловская область примет участие во всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, первый день учений, 16 апреля, будет посвящен штабной работе. Подразделения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработают приведение в готовность и сбор личного состава.



Во второй день состоятся учения по сценарию паводка, в третий день – по сценарию природного пожара. Так, 17 апреля практические мероприятия пройдут на Белоярском водохранилище, 18 апреля - под Первоуральском.