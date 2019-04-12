На въезде в Екатеринбург в трех автомобилях нашли наркотики

В ночь с 13 на 14 апреля на въезде в Екатеринбург проходил рейд по пресечению незаконного оборота наркотиков. За три часа сотрудники ГИБДД выявили три факта хранения запрещенных веществ. По двум случаям составлены административные протоколы, по третьему возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Так, задержана группа из четырех подростков, которые на такси ездили за «закладкой» гашиша. В машине нашли сверток с двумя граммами вещества. 16-летний школьник признался, что купил гашиш через Интернет. В итоге подростков привлекли к административной ответственности.Кроме того, в ходе рейда ГИБДД выявлены два водителя в состоянии алкогольного опьянения и четыре нелегальных мигранта.