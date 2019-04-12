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19:55 | 14.04.2019

Фото: Е1.RU

Полиция задержала уральца, подозреваемого в серии квартирных краж и угоне автомобиля

Полиция в Каменке-Уральском задержала подозреваемого в серии квартирных краж и угоне иномарки. Им оказался ранее судимый екатеринбурженец.

В ночь с 30 на 31 марта на улице Карла-Маркса мужчина воспользовался отсутствием хозяев и пробрался в квартиру, откуда похитил ценные вещи и ключи от иномарки. Потерпевший сообщил о краже в органы внутренних дел, после чего начался комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе проверки сотрудники МВД отметили, что кража по способу совершения похожа на другие преступления, которые были совершены незадолго до этого.

Подозреваемым в деле оказался неработающий ранее судимый за преступления имущественного характера житель Екатеринбурга 1983 года рождения. Последний раз мужчина вышел из мест лишения свободы в январе 2017 года. Также удалось установить автомобиль, на котором он передвигался.

Подозреваемого задержали. У него в машине обнаружили украденные вещи и ключи от угнанного автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Мужчина заключён под стражу.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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