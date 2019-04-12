В Екатеринбурге загорелся склад с продуктами питания и торговым оборудованием

13:28 | 14.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Новостроя произошло возгорание в одном из складов. На площади 30 квадратных метром огонь повредил готовые продукты питания и торговое оборудование.



В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 23 человека личного состава. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



Причины возгорания неизвестны - их устанавливают пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.