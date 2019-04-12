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13:28 | 14.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся склад с продуктами питания и торговым оборудованием

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Новостроя произошло возгорание в одном из складов. На площади 30 квадратных метром огонь повредил готовые продукты питания и торговое оборудование.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 23 человека личного состава. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Причины возгорания неизвестны - их устанавливают пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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