Временами снег: начало недели в Екатеринбурге окажется прохладным

11:20 | 14.04.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня в Екатеринбурге температура воздуха достигнет отметки +5°C. Небольшая облачность, без осадков. На предстоящей неделе возможен снег, сообщают синоптики.



В понедельник, 15 апреля, ночью до -4°C, днём до +7°C. Небольшая облачность, без осадков.



Во вторник, 16 апреля, ночью -1°C, переменная область, без осадков. Днём до +6°C, облачно, временами дождь.



В среду, 17 апреля, ночью до -7°C, облачно, временами снег. Днём до +2°C, переменная облачность, возможны кратковременные осадки.



Прогноз погоды предоставлен гидрометцентром России.