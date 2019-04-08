Дважды подряд: «Авто» в Екатеринбурге проиграл ярославскому «Локо» со счётом 2:3

15:50 | 13.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Авто»

Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге во втором матче финала Кубка Харламова молодёжная хоккейная команда «Авто» проиграла ярославскому «Локо». Счёт встречи 2:3.



Авторами шайб в составе хозяев льда стали Захаром (с передачи Еркина и Тютяева) и Кузнецов (с передачи Зайцева). Среди гостей отметились Дяденькин, Малышев и Рыбаков.



Напомним, сейчас счёт финальной серии составляет 0:2 в пользу «Локо». Следующую встречу команды проведут в Ярославле уже 16 апреля.