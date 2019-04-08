Уже месяц живёт на вокзале: в Екатеринбурге потерялся дедушка, у которого проблемы с памятью

09:10 | 13.04.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на вокзале уже месяц проживает Царичинский Владимир Николаевич. Мужчина страдает частичной потерей памяти и нуждается в помощи. Об этом сообщают в сети «ВКонтакте» читатели группы «Инцидент Екатеринбург».



Согласно ксерокопии паспорта, Владимир Николаевич родился 12 октября 1961 года в Краснодарском крае. Сам Царичинский утверждает, что его место проживание - Брянская область, Брасовский район, п.Брасов.



Если вы узнали мужчину и владеете информацией о его действительном месте проживания - сообщите об этом в полицию.