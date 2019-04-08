Екатеринбургские лесопарки обработают от клещей до 17 мая

18:51 | 11.04.2019

Фото: shadr.info

В Екатеринбурге лесопарки будут обработаны от клещей до 17 мая, об этом сообщил руководитель дирекции лесных парков Вадим Александров.



По словам Александрова, специалисты должны будут обработать 30 метров с двух сторон вдоль основных тропинок, а также активно посещаемые жителями города зоны отдыха. Обработке до 17 мая подвергнутся Санаторный лесной парк, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасье-Озерский, парк Лесоводов России и Мало-Истокский лесной парк. Обработка начнется после схода снега.



Добавим, на распыление акарицидов потратят 300 рублей из областного бюджета.