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21:55 | 8.04.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеорегистратора

С угрозами бил по пассажирской двери: на Широкой Речке произошло ДТП

В минувшее воскресенье, 7 апреля, на Широкой Речке на улице Светлореченская произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения водитель Lada подошёл к другому участнику аварии и на протяжении 20 минут агрессивно бил по водительской двери, из-за чего сильно помял её. После инцидента мужчина скрылся.

Молодой человек навязчиво бил по стеклу водительской двери и кричал: «Я спешу». Затем, не дождавшись ответа, он отошёл к передней части автомобиля и демонстративно начал изучать номер. Вновь подошёл к водителю и пригрозил: «Ты прав лишишься - ты с места ДТП скрылся». Попрощавшись, он направился к своей машине, но в последний момент передумал, вернулся, сфотографировал номер автомобиля обидчика и только тогда всё же уехал.

Другой участник ДТП, который находился в машине вместе с попутчиком, сообщает, что водитель Lada был не в адекватном состоянии.

Сотрудники ГИБДД приехали через несколько минут после того, как уехала Lana. Другой водитель остался на месте аварии и написал заявление в полицию. Его автомобиль в результате ДТП и нападения получил сильные повреждения.

Точные причины аварии установят после того, как оба участника аварии будут опрошены.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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