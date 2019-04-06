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21:55 | 8.04.2019
Фото: кадр из записи с камеры видеорегистратора
С угрозами бил по пассажирской двери: на Широкой Речке произошло ДТП
Молодой человек навязчиво бил по стеклу водительской двери и кричал: «Я спешу». Затем, не дождавшись ответа, он отошёл к передней части автомобиля и демонстративно начал изучать номер. Вновь подошёл к водителю и пригрозил: «Ты прав лишишься - ты с места ДТП скрылся». Попрощавшись, он направился к своей машине, но в последний момент передумал, вернулся, сфотографировал номер автомобиля обидчика и только тогда всё же уехал.
Другой участник ДТП, который находился в машине вместе с попутчиком, сообщает, что водитель Lada был не в адекватном состоянии.
Сотрудники ГИБДД приехали через несколько минут после того, как уехала Lana. Другой водитель остался на месте аварии и написал заявление в полицию. Его автомобиль в результате ДТП и нападения получил сильные повреждения.
Точные причины аварии установят после того, как оба участника аварии будут опрошены.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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