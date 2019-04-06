Эвакуированы 300 человек: в Первоуральске в торговом центре сработала пожарная сигнализация

21:19 | 8.04.2019

фото: nhknews.ru

8 апреля вечером в Первоуральске в торговом центре на улице Космонавтов из-за задымления на третьем этаже возле эскалатора сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 300 посетителей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 23 человека личного состава и десять единиц техники.



Пожарные проверили все помещения в торговом центре, однако возгорание не обнаружили. После проверки объект возобновил свою работу.