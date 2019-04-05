В Заречном городском округе сегодня днём сгорел частный дом

20:13 | 7.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 7 апреля, в Заречном городском округе в деревне Гагарка на улице Розы Люксембург загорелись надворные постройки, сгорели кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме.



Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. На месте происшествия были задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пролива и разбор сгоревших конструкций уже осуществлены. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются пожарными дознавателями. Информация о пострадавших не поступала.