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20:13 | 7.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Заречном городском округе сегодня днём сгорел частный дом

Сегодня, 7 апреля, в Заречном городском округе в деревне Гагарка на улице Розы Люксембург загорелись надворные постройки, сгорели кровля, перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме.

Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. На месте происшествия были задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пролива и разбор сгоревших конструкций уже осуществлены. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются пожарными дознавателями. Информация о пострадавших не поступала.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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