Вроде весна: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

18:11 | 7.04.2019

Фото: Катерина Якушева

Как сообщает Гидрометцентр России, предстоящая неделя в Екатеринбурге будет тёплой, и даже ночью будет плюсовая температура.



Так, в понедельник, 8 апреля: ночью +2°C, облачно, небольшие осадки; днём до +11°C, временами небольшой дождь.



Во вторник, 9 апреля: ночью +1°C; днём до +10°C. Переменная облачность, без осадков.



В среду, 10 апреля: ночью +1°C; днём до +15°C. Переменная облачность, без осадков.



В четверг, 11 апреля: ночью до +4°C; днём до +16°C. Облачно с прояснениями, без осадков.



В пятницу, 12 апреля: ночью до +6°C, облачно с прояснениями; днём до +16°C, облачно. Без осадков.



В субботу, 13 апреля: ночью до +6°C; днём до +11°C. Облачно, возможны осадки в виде дождя.



Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром России.