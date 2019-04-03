В Свердловской области пропал 52-летний мужчина

13:25 | 6.04.2019

Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают 52-летнего Уварова Сергея Геннадьевича. С 3 апреля местонахождение мужчины неизвестно. Пропавший может находиться в Екатеринбурге или в Сысерти.



Приметы: рост 180 см., худощавое телосложение, короткие седые волосы, глаза голубые. Особые приметы: отсутствует несколько передних зубов.



В момент пропажи Уваров Сергей Геннадьевич был одет в коричневую дублёнку средней длины, синие джинсы и чёрную норковую фуражку.



Если Вам известна информация о примерном местонахождении Сергея Геннадьевича - позвоните по тел. 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска: 8-965-513-2496 (Надежда).