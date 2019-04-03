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11:25 | 6.04.2019

В Екатеринбурге во дворах на ЖБИ мужчина зарезал бывшую возлюбленную

Ночью, 6 апреля в Екатеринбурге во дворе на ЖБИ, у дома № 22 на улице 40-летия Комсомола, в машине Chevrolet нашли тело девушки без признаков жизни. Как выяснилось, её зарезал бывший сожитель, который приревновал экс-возлюбленную.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавляют, что подозреваемый самостоятельно явился в отдел полиции и написал явку с повинной, согласно которой мотивом убийства стала ревность.

© «Вечерние Ведомости»

 


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