На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге

17:45 | 2.04.2019

фото: ok.ru

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, согласно прогнозу, продлятся со 2 по 5 апреля.



«С 20 часов 2 апреля до 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Отметим также, что завтра, 3 апреля, на территории региона ожидается мокрый снег. 4 и 5 апреля – преимущественно без осадков.