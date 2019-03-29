Новости дня
17:45 | 2.04.2019
фото: ok.ru
На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге
«С 20 часов 2 апреля до 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отметим также, что завтра, 3 апреля, на территории региона ожидается мокрый снег. 4 и 5 апреля – преимущественно без осадков.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:56 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
17:45 | 2.04.2019
На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге
17:37 | 2.04.2019
Замдекана университета из Екатеринбурга возглавила социальный блок в администрации Белоярки
17:01 | 2.04.2019
На пермских дорогах обновят разметку
16:59 | 2.04.2019
В Первоуральске врач, по вине которого погибла пациентка, отделался судебным штрафом
16:53 | 2.04.2019
«Водный Союз» получит из бюдежта Кургана 230 миллионов рублей
16:21 | 2.04.2019
Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВСа
15:50 | 2.04.2019
В Свердловской области ГИБДД возобновила регистрацию автомобилей
15:41 | 2.04.2019
В Прикамье 700 учеников начальной школы обучат программированию
15:38 | 2.04.2019
Власти Екатеринбурга сделали выводы по уборке улиц
15:32 | 2.04.2019
3 апреля в Прикамье стартует регистрация на Тотальный диктант
14:58 | 2.04.2019
Куйвашев рассказал Мединскому о развитии культуры на Урале
14:34 | 2.04.2019
В больнице Полевского ребенку давали просроченные лекарства
14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство
13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа
13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»
13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей
13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате
13:05 | 2.04.2019
Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области
12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово
12:57 | 2.04.2019
Медицинская помощь в Коми-Пермяцком округе стала доступнее
12:45 | 2.04.2019
19 предприятий Прикамья намерены повысить свою конкурентоспособность
12:34 | 2.04.2019
Пермские приставы арестовали автозаправку
12:21 | 2.04.2019
В Перми ограничат движение грузового транспорта
12:18 | 2.04.2019
Бывший начальник ФСО по УрФО стал фигурантом уголовного дела
12:16 | 2.04.2019
На Урале продолжаются поиски утонувшего мужчины
12:16 | 2.04.2019
Пермские МФЦ сократят сроки предоставления услуг
11:00 | 2.04.2019
Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
10:48 | 2.04.2019
Куйвашев поручил разработать план Российско-Киргизской конференции