Сто квадратных метров в огне: в Верхней Пышме сгорел садовый дом

21:24 | 31.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Свердловской области в Верхней Пышме на улице Машиностроителей загорелись кровля, чердачное перекрытие и перегородки садового дома. Пожар распространился на площадь 100 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.



Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.