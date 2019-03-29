Должно быть тепло, но это не точно: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

14:14 | 31.03.2019

Фото: Travelask

Сейчас в Екатеринбурге +4°C, пасмурно. К вечеру похолодает до 0°C, возможен небольшой снег. Начало предстоящей неделе окажется пасмурным и прохладным, сообщают синоптики.



В понедельник, 1 апреля, утром +2°C...+4°C. Днём потеплеет на один градус, вечером похолодает до +2°C. Небольшие дожди.



Во вторник, 2 апреля, утром -2°C...+3°C, ясно. Днём до +6°C, облачно с прояснениями. Вечером температура воздуха достигнет отметки -1°C, пасмурно.



В среду, 3 апреля, утром -2°C...+2°C. Днём до +3°C. Вечером похолодает до -1°C. Пасмурно.



В четверг и в пятницу ожидается ясная погода. В четверг днём до +5°C. В пятницу до +9°C. В субботу вновь будет пасмурно, однако температура воздуха ожидается до +8°C. В воскресенье до +6°C, возможен небольшой дождь.